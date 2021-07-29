Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинированы 84 247 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 46 638, вторую дозу - 37 609 человек.

Общее число использованных доз вакцины составляет 4 798 286.

Первую дозу препарата с начала вакцинации получили 2 777 752, вторую - 2 020 534 человека.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)