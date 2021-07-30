Назван срок планируемой сдачи в эксплуатацию "Дороги Победы"

ФИЗУЛИ /Trend/ - "Дорогу Победы" планируется сдать в эксплуатацию в сентябре нынешнего года.

Об этом сказал специалист Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Фарид Юсубов, сообщает в пятницу Карабахское бюро Trend.

По его словам, завершено строительство земляного полотна дороги.

"На участок дороги до 20-го километра нанесено асфальтобетонное покрытие. Также оно нанесено и на участок с 40-го по 45-й километр. "Дорогу Победы" планируется сдать в эксплуатацию в сентябре текущего года", - сказал Юсубов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)