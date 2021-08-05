В Азербайджане для маркировки религиозных книг выдано свыше 337 тыс. контрольных марок

БАКУ /Trend/ - За первую половину 2021 года в Азербайджане на основании обращений, поступивших в Госкомитет, была проведена экспертиза 2762 наименований религиозной литературы, предназначенной для ввоза в страну.

Об этом сообщили в четверг Trend в Государственном комитете по работе с религиозными структурами.

Было отмечено, что была рассмотрена представленная к публикации религиозная литература в 133 наименованиях, выдано 337 870 контрольных марок для 238 наименований религиозной литературы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)