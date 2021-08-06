Азербайджанский каратист одержал победу в первом поединке на Олимпиаде в Токио

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев одержал победу в своем первом поединке на Олимпиаде в Токио.

Как сообщает в пятницу Trend, шестого августа в рамках летней Олимпиады-2020 в Токио начались соревнования по карате.

Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, в своем первом поединке с немецким спортсменом Николасом Битчем одержал победу со счетом 2-1.

Нашему каратисту также предстоит сразиться с австралийцем Цуниари Яхиро, казахстанским спортсменом Нурканатом Аджикановым и итальянцем Луиджи Бузой.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)