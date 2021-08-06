Завтра в Баку будет до 39 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, северо-западный ветер днем сменится южным, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 24-27, днем - 35-39, в Баку ночью - 25-27, днем - 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-65, днем - 25-30 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 26-27, на южных - (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 27-28 градусов.

Завтра в некоторых горных районах Азербайджана пройдут грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, утром местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью - 21-26, днем - 35-40, местами - 42, в горах ночью - 16-21, днем - 28-33 градуса тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)