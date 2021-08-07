Олимпийская сборная Азербайджана завершила выступление на "Токио-2020" с 3 серебряными и 4 бронзовыми медалями

БАКУ /Trend/ - Завершилось выступление Олимпийской сборной Азербайджана на XXXII летних Олимпийских играх "Токио-2020".

Как сообщает в субботу Trend, азербайджанская сборная в составе 44 спортсменов завершила выступление на Олимпиаде с 3 серебряными и 4 бронзовыми медалями. Две серебряные медали были завоеваны по карате, одна - по борьбе, из бронзовых медалей две были завоеваны по борьбе, одна - по дзюдо и одна - по боксу.

Азербайджанские каратисты Рафаэль Агаев (кумите, 75 кг) и Ирина Зарецкая (кумите, +61 кг), уступив лишь в финале, завоевали серебряные медали.

Борец вольного стиля Гаджи Алиев, завоевавший серебряную медаль, проиграл в финальном поединке лишь из-за очков, набранных его соперником на последних секундах. Борцы Рафиг Гусейнов (греко-римский стиль, 77 кг) и Мария Стадник (50 кг) завершили Олимпиаду с бронзовыми медалями.

Остальные бронзовые медали завоевали дзюдоистка Ирина Киндзерская (+78 кг) и боксер Альфонсо Домингес (81 кг).