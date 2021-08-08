Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 47 475 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число лиц, получивших первую дозу вакцины, составило 30 972, вторую дозу – 16 503 человека.
Общее количество примененных доз вакцины по стране составляет 5 418 243.
При этом первую дозу вакцины получили 3 160 484, вторую – 2 257 759 человек.
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