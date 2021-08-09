Продлен срок ареста экс-главы правления ОАО "Азерхалча"

БАКУ /Trend/ - Срок ареста бывшего председателя правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадова продлен на три месяца.

Как передает в понедельник Trend, в Бинагадинском районном суде было рассмотрено соответствующее представление, которое было удовлетворено.

Как ранее сообщала Генпрокуратура Азербайджана, по результатам расследования, проведенного на основании материалов, поступивших в Генпрокуратуру в связи с незаконными действиями председателя правления ОАО "Азерхалча" Мурадова Видади Айдын оглу, возбуждено уголовное дело.

В.Мурадову 9 января 2021 года было предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог) и решением районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)