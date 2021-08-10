В ближайшее время для жителей Агдама будет организована поездка в их родной город – глава Агентства
ИСМАИЛЛЫ /Trend/ - В ближайшее время для жителей Агдама будет организована поездка в их родной город.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев.
«Сотрудники Агентства часто посещают освобожденные территории и проводят там исследования. При организации туров в эти районы прежде всего необходимо обеспечить безопасность. Поэтому агдамцы смогут посетить свой родной город только после полного определения правил и маршрута. Считаем, что туры можно будет организовать уже осенью», – добавил Фуад Нагиев.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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