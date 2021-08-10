В Азербайджане за сутки выявлено 1 736 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 435 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 736 случаев заражения коронавирусом, 435 человек выздоровели, девять – скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 354 662 случая заражения коронавирусной инфекцией, 335 771 человек вылечился, 5 084 – скончались, число активных больных составляет 13 807.
За последние сутки в Азербайджане проведен 10 081 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 133 796.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Использовано около 17% средств, выделенных из бюджета на восстановление освобожденных земель - минфин Азербайджана
На бурение субартезианских скважин в некоторых районах Азербайджана выделено 1,96 млн манатов – Распоряжение
Поездки и путешествия на острова в азербайджанской акватории Каспия могут заинтересовать туристов - Агентство (Эксклюзив)
Впервые за 48-летнюю историю! Представитель Азербайджана стал лауреатом Грушинского фестиваля в России
Узбекистан внесет свой вклад в восстановление освобожденных территорий Азербайджана – Минэнерго Узбекистана (Эксклюзив)