Минэкологии Азербайджана обратилось к населению в связи с лесными пожарами

БАКУ /Trend/ - Для тушения лесного пожара в горах Габалинского района в настоящее время принимаются все возможные меры.

Об этом сообщила Trend пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

По ее словам, в настоящее время подразделения МЧС, Исполнительная власть района и местное население делают все возможное для предотвращения распространения пожара.

"Поскольку в жаркую погоду повышается риск возникновения лесных пожаров, вновь призываем граждан соблюдать правила противопожарной безопасности. Мы не должны забывать, что малейшая оплошность может вызвать сильный пожар, тушение которого требует больших усилий. Пожары также наносят большой вред флоре и фауне, ущерб госбюджету и уничтожают почвенный покров", - сказала Ибрагимова.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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