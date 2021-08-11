В Баку благоустроен очередной двор (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Очередной обновленный двор сдан в пользование жителей Баку в рамках проекта "Наш двор", реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Как сообщает в среду Trend, двор расположен на улице Самира Джафарова в поселке Гарачухур Сураханского района столицы, и в окружающих его домах проживают более четырех тысяч человек.

Основная цель проекта "Наш двор" заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении зеленых насаждений и создании безопасных и комфортных условий для жизни людей.

В очередном благоустроенном дворе также предусмотрены возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь появились различные спортивные сооружения, футбольная, шахматная и детская площадки.

На территории двора также установлены 12 беседок, скамейки и контейнеры для бытовых отходов.

С учетом пожеланий жителей во дворе установлены новые фонари, а в подъездах - новые лифты, полностью отремонтированы фасады, крыши и подъезды домов. Кроме того, здесь дополнительно посажены 30 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью 2 500 квадратных метров.

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)