Главный инфекционист Азербайджана о необходимости получения третьей дозы вакцины от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Рекомендуем гражданам Азербайджана получить третью дозу вакцины от коронавируса.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

По его словам, иммунитет у вакцинированных и у выздоровевших от COVID-19 со временем ослабевает, поскольку не является пожизненным.

Этот процесс протекает быстрее у тех людей, организм которых ослаблен, в частности, из-за хронических заболеваний, сказал главный инфекционист.

"Третья доза вакцины усиливает иммунную систему людей из уязвимых групп населения. Таким образом, мы хотим повысить количество антител в их организме. Как показывают результаты исследований, имеющиеся вакцины на 10 процентов менее эффективны против новых штаммов коронавируса. Необходимо повысить иммунитет для защиты от этих штаммов. По этой причине третья доза препарата рекомендуется в первую очередь медицинским работникам, потому что они находятся в постоянном контакте с пациентами. Далее следуют люди старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями, независимо от возраста. Однако третья доза является не обязательной, а лишь рекомендованной", - сказал Эйвазов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter:@cingizsafarli