Названы показатели вакцинации населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане задача по вакцинации населения выполнена на 30 процентов.

Об этом в пятницу сказал Trend зампредседателя парламентского Комитета по здравоохранению Рашад Махмудов. По его словам, для предотвращения пандемии ВОЗ рекомендует вакцинировать не менее 70-75 процентов населения.

«В случае с Азербайджаном нужно вакцинировать около 7-7,5 миллиона людей. То есть, если не учитывать третью дозу, то население должно получить 15 миллионов доз вакцины. На данный момент в стране применено 5,5 миллиона доз вакцин, а это составляет 30 процентов от намеченного объема», – сказал Рашад Махмудов.

Он отметил недопустимость введения в заблуждение населения путем распространения ложной информации: «Обращаю внимание лиц, не имеющих медицинского образования, и медицинского персонала, испытывающего трудности с оценкой медицинской статистики, что непрофессиональный подход к анализу в связи с числом примененных вакцин вводит общество в заблуждение».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)