Полный иммунитет формируется через шесть недель после получения первой дозы вакцины от COVID-19 - азербайджанский врач

Общество 14 августа 2021 12:10 (UTC+04:00)
Полный иммунитет формируется через шесть недель после получения первой дозы вакцины от COVID-19 - азербайджанский врач

БАКУ /Trend/ - Полный иммунитет формируется через шесть недель после получения первой дозы вакцины от COVID-19.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал врач-инфекционист Клинического медцентра Баку Фаррух Садиров.

По его словам, неполная вакцинация является одной из причин роста числа инфицированных в Азербайджане.

Некоторые люди после получения первой дозы не соблюдают должным образом защитные меры, сказал врач.

"Организм начинает вырабатывать антитела лишь спустя две недели после получения второй дозы вакцины. То есть иммунитет появляется через шесть недель после получения первой дозы. И за это время мы можем заразиться коронавирусом. Есть немало людей, которые заражаются именно в течение этого периода. После получения первой дозы вакцины люди расслабляются и перестают соблюдать меры предосторожности, в результате чего число инфицированных растет", - сказал Садиров.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter:@cingizsafarli

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