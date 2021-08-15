Начался визит делегации волонтерских организаций в Агдам (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - При организации Молодежного фонда и Национального совета молодежных организаций Азербайджана (NAYORA) делегация ряда действующих в нашей стране волонтерских организаций находится с визитом в освобожденном городе Агдам.

По сообщению Карабахского бюро, участники поездки сначала посетили в Агдаме стадион «Имарат» и комплекс «Имарат», где находится дворец Панахали-хана.

Члены делегации были проинформированы о разрушениях, учиненных Арменией.