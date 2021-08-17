Главы функционирующих в Азербайджане НПО находятся в освобожденном Агдаме (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Главы функционирующих в Азербайджане неправительственных организаций (НПО) находятся в освобожденном Агдаме, сообщает во вторник Карабахское бюро Trend.

Их сопровождает главный консультант сектора по работе с неправительственными организациями отдела по работе и коммуникациям с НПО Администрации Президента, зампред Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Вусал Гулиев.

Глав НПО информируют о разрушениях в Агдаме в результате армянской оккупации.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)