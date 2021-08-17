Авиация ВВС Азербайджана приступила к учебно-тренировочным полетам (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки, боевые самолеты ВВС Азербайджана приступили к учебно-тренировочным полетам.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны, полеты авиационных средств выполняются по установленным маршрутам.

В ходе тренировок, проводимых с целью совершенствования боевых навыков, военные летчики выполняют задачи в ночное и дневное время суток.

Согласно сценарию, военные летчики выполняют задачи по взлету и приземлению, уничтожению условных воздушных и наземных целей, выполнению сложных пилотажных и боевых маневров на малых и средних высотах.

В ходе учебных тренировок проводится воздушная разведка с определением координат наземных целей условного противника.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)