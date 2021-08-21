В Азербайджане за сутки выявлен 3 551 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1 196 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлен 3 551 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1 196 человек, скончались - 27, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 388 437 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 344 603 человека вылечились, 5 279 – скончались, число активных больных составляет 38 555.
За последние сутки в Азербайджане проведено 18 982 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 304 865.
(Перевод:Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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