БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлен 3 551 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1 196 человек, скончались - 27, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 388 437 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 344 603 человека вылечились, 5 279 – скончались, число активных больных составляет 38 555.

За последние сутки в Азербайджане проведено 18 982 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 304 865.

(Перевод:Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)