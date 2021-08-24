Коронавирус мутирует, и единственным путем борьбы с ним является вакцинация – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Коронавирус мутирует, и единственным путем борьбы с ним является вакцинация.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рашад Махмудов, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что Азербайджан сегодня находится в середине очередной волны коронавируса, а до начала учебного года осталось менее 20 дней.

«Сферы общего и высшего образования объединяют около двух миллионов человек. Их контакты могут оказать влияние на каждую семью. В данный момент вакцинация - единственный путь для борьбы с коронавирусом. Данные статистики говорят о том, что вакцинация не может полностью предотвратить заражение, но вакцинированные переносят болезнь более легко. Кроме того, вакцинация снижает смертность от COVID-19. Это признали во всем мире», - сказал Махмудов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)