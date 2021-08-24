Вакцина от коронавируса не противопоказана аллергикам – азербайджанский врач

БАКУ /Trend/ - Вакцина от коронавируса не противопоказана аллергикам. Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, врач Рашад Махмудов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, ни в одном клиническом центре Европы и США до вакцинации не проводятся предварительные анализы в связи с хроническими заболеваниями.

Он сообщил, что вакцинация не рекомендована при редких заболеваниях.

«Первыми должны получить вакцину граждане из группы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету и их тяжелым формам. Также должны вакцинироваться онкологические больные, у которых нормальные анализы крови. Вакцина не противопоказана и аллергикам. Хочу сказать тем, кто мотивирует свой отказ от вакцинации наличием аллергии, что вакцина разрешена при тяжелых заболеваниях. И вакцинация – это, прежде всего, ваше здоровье, а не других людей», - сказал Махмудов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)