Названы востребованные профессии в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершились вступительные экзамены в вузы, и прошедшие конкурс абитуриенты выбирают специальность. При этом необходимо, прежде всего, учитывать, есть ли в ней необходимость на рынке труда, сказал Trend эксперт в сфере образования Кямран Асадов.

Он дал несколько рекомендаций абитуриентам в связи с выбором специальности.

По его мнению, неправильно выбирать самую легкую специальность или ту, которую выбрал друг.

Эксперт перечислил некоторые востребованные на рынке труда специальности. Это - «Управление предприятием/торговля», «Психология», «Биология/биологические науки», «Экономика», «Политическая наука и правительство», «Информатика», отметил Асадов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)