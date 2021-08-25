Суд не отпустил экс-главу ИВ Билясуварского района под домашний арест
БАКУ /Trend/ - Суд не отпустил экс-главу ИВ Билясуварского района под домашний арест, сообщает в среду Trend.
В Лянкяранском суде по тяжким преступлениям прошел судебный процесс по уголовному делу экс-главы ИВ Билясуварского района Махира Гулиева.
На процессе под председательством судьи Илькина Абдуллаева были уточнены анкетные данные обвиняемого.
Адвокат обвиняемого подал ходатайство о замене меры пресечения в виде ареста на домашний арест, но оно было отклонено.
Следующее заседание суда назначено на 2 сентября.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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