В Азербайджане на свадьбах с участием до 50 человек будет требоваться COVİD-паспорт (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на свадьбах с участием до 50 человек будет требоваться COVİD-паспорт, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о внесении изменения в решение правительства от 26 мая 2021 года "О мерах по продлению особого карантинного режима и устранении некоторых ограничений".