В Азербайджане заработало приложение для проверки COVID-паспортов

БАКУ /Trend/ - Центр развития электронного правительства Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана передал в пользование мобильное приложение CheckApp.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, приложение создано для проверки COVID-паспортов в определенных постановлением Кабинета министров структурах и ведомствах.

Приложение CheckApp предусмотрено не для граждан, а уполномоченных лиц структур и ведомств. С помощью приложения уполномоченное лицо сможет проверить паспорт COVID-19 гражданина старше 18 лет для пользования им услугами, предоставляемыми в предприятиях общественного питания, гостиницах и крупных торговых центрах и т.д.

Проверить наличие COVİD-паспорта можно следующими способами: просканировав QR-код в удостоверении личности гражданина; произведя поиск по ФИН-коду и дате рождения; по серии и номеру удостоверения личности и дате рождения, а также введя имя, фамилию, отчество и дату рождения гражданина.

Скачать мобильное приложение CheckApp можно с портала icaze.e-gov.az. С подробным обучающим видео можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://youtu.be/NPyyUzJFtSo.

Граждане могут просматривать свои COVİD-паспорта, зарегистрировавшись на портале электронного правительства myGov или в мобильном приложении, а также в мобильном приложении e-TƏBİB или на портале its.gov.az, и при необходимости получить выписку.

Скачать мобильное приложение myGov можно по нижеприведенным ссылкам:



● "Android": https://play.google.com/store/apps/details?id=az.gov.my



● "iOS": https://apps.apple.com/az/app/mygov/id1533956540

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)