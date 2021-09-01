Зампред парламентского комитета Азербайджана о препаратах, которые могут привести к летальному исходу на ранних стадиях коронавируса

БАКУ /Trend/ - Прием некоторых лекарств и антибиотиков на ранних стадиях коронавируса может привести к летальному исходу.

Как сообщил в среду Trend зампред Комитета здравоохранения Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рашад Махмудов, порой люди при инфицировании коронавирусом паникуют и в домашних условиях принимают такие гормональные препараты и лекарства, как Дексаметазон, Метипред и Преднол-Л, однако это категорически недопустимо.

«Прием в домашних условиях этих препаратов и антибиотиков, которые используются в реанимационных отделениях и для лечения вторичных инфекций, может дать некоторое облегчение на раннем этапе, но на пятый или шестой день болезни может привести к неконтролируемой, а иногда и неизлечимой патологии с осложнениями.

Наряду с этим прием антибиотиков на ранних стадиях заболевания может нанести серьезный ущерб иммунной системе человека, привести к суперинфекции, появлению бактерий, которые гораздо устойчивы к антибиотикам, крайне опасны и порой вызывают неизлечимые заболевания», – сказал Рашад Махмудов.

Он добавил, что прием в домашних условиях таких препаратов на ранних стадиях коронавируса крайне неправильный шаг с медицинской точки зрения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @ElchinMehdiyev