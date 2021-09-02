Минздрав Азербайджана о причине ухудшения состояния больных COVID, лечащихся дома

БАКУ /Trend/ - Состояние больных коронавирусом, которые лечатся дома, ухудшается в силу того, что лечение проводится хаотично.

Об этом сказал специалист минздрава, терапевт Закир Гулиев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, рецепты этим лицам выписываются, независимо друг от друга, разными врачами: "Больной начинает температурить, ему прописываются гормональные препараты. Необходимо уделять особое внимание тому, когда должно начинаться гормональное лечение. В первые 2-3 дня, когда наблюдается температура, стероиды давать нельзя. Организму необходимо самому бороться с болезнью. Гормональное лечение мешает этому, иммунная система, и болезнь обостряется».

Специалист минздрава добавил, что не каждому пациенту показано домашнее лечение: «За лечением некоторых больных необходимо наблюдать каждый день. Если состояние ухудшается, то необходимо лечение в клиниках, где достаточно мест. В Азербайджане борьба с коронавирусом проводится на высоком уровне, препаратов достаточно. Поэтому не надо избегать госпитализации. Наоборот, состояние ухудшается еще и потому, что больной поздно обратился в медучреждение».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)