Минспорта Азербайджана контролирует вопрос проверки COVID-паспортов при посещении спортзалов

БАКУ /Trend/ - При входе в спортивные залы у спортсменов и тренеров старше 18 лет проверяются COVID- паспорта, а те, у которых отсутствует данный документ, не допускаются в спортивные объекты. Местные управления Министерства молодежи и спорта Азербайджана постоянно контролируют этот вопрос.

Об этом в четверг сообщили Trend в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана.

Было подчеркнуто, что в спортзалах регулярно проводится дезинфекция.

«Деятельность спортивно-оздоровительных центров и залов во всех городах и районах страны находится в центре внимания. До сих пор каких-либо нарушений выявлено не было. Это показывает, что руководители спортивных объектов и занимающиеся спортом ответственно относятся к постановлению Кабинета министров», – отметили в ведомстве.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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