БАКУ /Trend/ - Утром третьего сентября на ряде улиц и проспектов Баку образовались транспортные заторы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Автомобильная пробка, в частности, возникла на проспекте Зии Буниятова (на его основной дороге от пересечения с улицей Алескера Гаибова в направлении транспортной развязки 20 Января), на участке дороги Баку - Сумгайыт (между круговыми транспортными развязками в Хырдалане и 20 Января, а также перед станцией метро "Автовокзал"), на Бинагадинском шоссе (до пересечения с дорогой Баладжары - Баксоль в направлении центра).

Также образовался затор на проспекте Гейдара Алиева - от станции метро "Кероглу" в направлении Багировского моста и центра города.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)