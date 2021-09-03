В Азербайджане еще два участника войны обеспечены высокотехнологичными протезами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане еще два участника Отечественной войны обеспечены высокотехнологичными протезами, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Это Абдулла Абдуллаев из Мингячевира и житель Газахского района Аббас Юсифов.

Абдуллаев получил тяжелое ранение в ходе боев в Агдамском районе и потерял обе ноги. В соответствии с распоряжениями главы государства он награжден медалями «Отважный боец» и За освобождение Агдама».

Юсифов был тяжело ранен в боях в направлении Суговушана и села Талыш и потерял левую ногу. Распоряжениями Президента Ильхама Алиева он также награжден медалями «За службу Отечеству» третьей степени и «За освобождение Суговушана».

Оба участника войны получают ежемесячные социальные выплаты.

Отметим, что с декабря прошлого года министерство труда и соцзащиты населения начало обеспечивать тяжелораненых участников войны высокотехнологичными протезами.

Ими уже обеспечены более 140 человек, и этот процесс продолжается.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)