Токио-2020: Азербайджан занял десятое место в медальном зачете

БАКУ /Trend/ - В десятый день XVI летних Паралимпийских игр «Токио-2020» медали завоевали спортсмены из 84 стран, сообщает Trend.

Медальный зачет возглавляет китайская команда. Спортсмены из этой страны завоевали 85 золотых, 53 серебряные и 46 бронзовых медалей. На втором месте расположились представители Великобритании с 37 золотыми, 34 серебряными и 40 бронзовыми медалями, на третьем – спортсмены из США с 34 золотыми, 34 серебряными и 24 бронзовыми медалями.

Паралимпийский комитет России занимает четвертое место (34 золотые, 29 серебряных и 44 бронзовые медали), Украина на пятом месте (24 золотые, 44 серебряные и 26 бронзовых медалей), а Нидерланды расположились на шестой позиции (23 золотых, 15 серебряных и 16 бронзовых медалей). Остальные места в десятке лидеров занимают Бразилия (21-14-26), Австралия (18-27-27) и Италия (13-27-25). Азербайджан на десятом месте с 12 золотыми, 1 серебряной и 4 бронзовыми медалями.

Азербайджанские парадзюдоисты Шахана Гаджиева (48 кг), Севда Велиева (52 кг), Ханым Гусейнова (63 кг), Вугар Ширинли (60 кг), Гусейн Рагимли (81 кг), Дурсадаф Каримова (+70 кг) выиграли золото, а Намиг Аббаслы ( 66 кг) и Ильхам Закиев (+100 кг) завоевали бронзовые медали.

Раман Салех стал паралимпийским чемпионом по плаванию на дистанции 100 метров на спине, вольным стилем и баттерфляем. Другой азербайджанский пловец Вели Исрафилов занял первое место на дистанции 100 метров брассом. Гамид Гейдари, установивший мировой рекорд в метании копья, завоевал золотую медаль. Эльвин Астанов занял первое место в соревнованиях по метанию ядра, а Саид Наджафзаде стал третьим в прыжках в длину. Ламия Валиева финишировала второй в спринте на 100 метров. Пауэрлифтингист Пярвин Мамедов (49 кг) взошел на третью ступень пьедестала почета.