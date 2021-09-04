Баку: гармония старины и современности (Фотосессия)
БАКУ /Trend/ - Баку, как отмечают зарубежные гости, является одним из самых динамично меняющихся городов мира.
Наслаждающиеся видом на Каспий и его жемчужину - Баку не скрывают своего восхищения красотой азербайджанской столицы.
Чарующую красоту Баку запечатлел фотокорреспондент Trend Заур Мустафаев.
Представляем вниманию эту фотосессию.
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