Внесены изменения в состав сборной Азербайджана по футболу на предстоящий матч
БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в состав сборной Азербайджана по футболу, которая встретится со сборной Португалии 7 сентября на Бакинском олимпийском стадионе в рамках отборочного раунда ЧМ-2022.
Как сообщает Trend со ссылкой на АФФА, футболист клуба "Карабах" Максим Медведев из-за травмы, а игрок польского клуба «Висла» (Плоткс), из-за желтой карточки пропустят предстоящий матч сборной.
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