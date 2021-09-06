Внесены изменения в состав сборной Азербайджана по футболу на предстоящий матч

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в состав сборной Азербайджана по футболу, которая встретится со сборной Португалии 7 сентября на Бакинском олимпийском стадионе в рамках отборочного раунда ЧМ-2022.

Как сообщает Trend со ссылкой на АФФА, футболист клуба "Карабах" Максим Медведев из-за травмы, а игрок польского клуба «Висла» (Плоткс), из-за желтой карточки пропустят предстоящий матч сборной.