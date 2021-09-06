Азербайджанский шахматист Рауф Мамедов занял шестое место на чемпионате Европы
БАКУ /Trend/ - В Исландском Рейкьявике завершился чемпионат Европы по шахматам среди мужчин.
Как сообщает Trend, азербайджанский шахматист Рауф Мамедов занял шестое место, набрав 7,5 очка. Ниджат Мамедов, набравший столько же очков, из-за дополнительных показателей занял 17-е место. Другие азербайджанские шахматисты - Ниджат Аббасов занял 42 место (6,5 очка), Айдын Сулейманлы 67 место с (шесть очков), а Реад Самедов 91 место (5,5 очка).
Победителем одиннадцати турового турнира стал Антон Демченко из России.
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