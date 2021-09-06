Информация о принудительном ношении масок на открытом воздухе не соответствует действительности – МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Распространяемая информация о том, что ношение масок на открытом воздухе будет принудительным, не соответствует действительности, сказал в понедельник Trend начальник отдела по связям с общественностью МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев.

«Это неверная информация. Пока Оперативный штаб при Кабмине не принял такое решение. Поэтому данная информация не соответствует действительности», – сказал Гаджиев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)