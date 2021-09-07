В Азербайджане у родителей учащихся COVID-паспорт требоваться не будет – министр

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане у родителей учащихся COVID-паспорт требоваться не будет.

Об этом на брифинге сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает во вторник Trend .

Он отметил, что информация о том, что детей, у родителей которых нет COVID-паспорта, в школу пускать не будут, не соответствует действительности: «Но для посещения других мест требуется COVID-паспорт. Желательно, чтобы родители, которые будут входить в здание школы, имели COVID-паспорт».

(Автор:Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)