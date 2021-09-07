Первые Игры стран СНГ: Азербайджан завоевал еще две медали на соревнованиях по тайскому боксу
БАКУ /Trend/ - На первых Играх стран СНГ, которые проходят в Казани, сборная Азербайджана завоевала еще две медали.
Как передает Trend, бронзовых медалей удостоились члены команды Азербайджана по тайскому боксу – Али Алиев (60 кг) и Махар Асадзаде (63,5 кг).
Таким образом, команда Азербайджана довела количество медалей, завоеванных на первых Играх стран СНГ, до 34. Из них 11 медалей – золотые, 6 – серебряные, 17 – бронзовые.
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