Состоится сбор женской команды по футболу Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Объявлен состав женской сборной Азербайджана, которая 17 сентября встретится с командой России в отборочном раунде чемпионата Европы, а 21 сентября привет в Баку команду Дании.

Как сообщили Trend в АФФА, с целью подготовки к данным матчам с 8 по 14 сентября в Баку пройдут сборы.