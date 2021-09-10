Азербайджанская дзюдоистка завоевала "серебро" на европейском первенстве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Люксембурге стартовал чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров.

Как передает Trend со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, азербайджанская дзюдоистка успешно выступила на соревнованиях. Так, выступающая в весовой категории 48 кг Айдан Велиева дошла до финала, но уступив в финале выиграла серебряную медаль соревнований.

Другие азербайджанские дзюдоисты - Гасым Велизаде (60 кг), Туран Байрамов (60 кг), Чингиз Феттахов (66 кг), Рашад Гулузаде (66 кг), Кёнюль Алиева (48 кг) и Ульвия Байрамова (57 кг), включившиеся в соревнование в первый день, остались без медалей.

Отметим, что в соревнованиях, которые продлятся до 11 сентября, принимают участие более 350 дзюдоистов из 43 стран.