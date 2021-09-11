В Баку установлен памятник меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву
БАКУ /Trend/ - В Баку появился памятник меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву, сообщает в субботу Trend.
Он установлен перед станцией метро "Ичеришехер" на территории Сабаильского района.
В настоящее время благоустраивается территория вокруг памятника. Его открытие ожидается в ближайшие дни.
Напомним, что автором памятника является народный художник Азербайджана Ханлар Ахмедов.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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