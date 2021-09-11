Состояние Ягуба Зуруфчу продолжает оставаться стабильно тяжелым - "Ени клиника"

БАКУ /Trend/ - Состояние заслуженного артиста Азербайджана Ягуба Зуруфчу, заразившегося коронавирусом, продолжает оставаться стабильно тяжелым.

Об этом сказал заведующий реанимационным отделением медучреждения "Ени клиника" Эмин Гасымов, сообщает в субботу Trend.

Он сообщил, что певец подключен к аппарату неинвазивной вентиляции легких.

"Сатурация у него 95-96, высокой температуры нет. Проводится интенсивная терапия в соответствии с состоянием больного, которое продолжает оставаться стабильно тяжелым", - сказал Гасымов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)