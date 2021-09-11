В Азербайджане выявлено еще 2 372 случая заражения коронавирусом, вылечились 4 211 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 372 случая заражения коронавирусом, 4 211 человек вылечились, 34 – скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 457 416 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 405 511 человек вылечились, 6 065 – скончался, число активных больных составляет 45 840.
За последние сутки в стране проведены 16 215 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 639 460.
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