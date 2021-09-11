В Азербайджане объявлены результаты приема на вакантные места вузов и ссузов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы результаты приема на вакантные плановые места высших учебных заведений и в колледжи на базе полного (11 лет) среднего образования.

Как сообщили Trend в субботу в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), результаты экзаменов размещены на сайте этой структуры.

Абитуриенты (а также суббакалавры) могут ознакомиться с результатами конкурса на сайте ГЭЦ или отправив «рабочий номер» посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) на номер 7727.

22 218 человек приняли участие в конкурсе по приему на вакантные места в вузы и колледжи на базе полного (11 лет) среднего образования. По результатам конкурса на вакантные места в вузы принят 981 человек (в том числе 824 суббакалавра), а в средние специальные учебные заведения на базе полного среднего образования - 11 691 человек.

По результатам приема учащихся в средние специальные учебные заведения на базе полного среднего образования плановые места заполнены на 98,82%. Остались свободными 140 мест (1,18 процента). Эти места относятся к специальностям, требующим сдачи экзамена по способностям.

Регистрация абитуриентов (суббакалавров), поступивших на вакантные места в высших учебных заведениях, а также абитуриентов, поступивших в средние специальные учебные заведения, будет проводиться в онлайн-режиме через платформу portal.edu.az. О датах регистрации будет предоставлена ​​дополнительная информация.

12 сентября в 9-м номере журнала «Абитуриент» будет опубликован список поступивших на вакантные места в высших учебных заведениях, а список поступивших в средние специальные учебные заведения на базе полного среднего образования будет опубликован в 10-м номере журнала "Абитуриент" (оба журнала в электронной версии, в формате pdf).

Непрохождение регистрации в указанный срок будет рассматриваться как отказ поступившего от зачисления на соответствующую специальность, и приказ о зачислении не будет отправлен в учебное заведение.

Информация о датах выбора специальностей в средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования будет предоставлена дополнительно.