Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы 4 медали

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Катерини (Греция) прошел чемпионат Европы по пляжной борьбе среди подростков и юниоров.

Как сообщили Trend в Федерации борьбы Азербайджана, в европейском первенстве приняли участие четыре наших борца под руководством главного тренера Ояна Назариани и тренера Агагусейна Мустафаева. Двое из наших представителей испытали свои силы в соревнованиях подростков, двое – среди юниоров. Отрадно, что все наши борцы, принявшие участие на чемпионате Европы, смогли завоевать медали.

Так, Муса Агаев и Фарид Джаббаров завоевали золотые медали, Гусейн Алиев – серебряную, а Рубаил Ибрагимли – бронзовую медаль.

Таким образом, наша сборная, успешно выступив на чемпионате Европы, завоевала в целом 4 медали – две золотые, одну серебряную и одну бронзовую.