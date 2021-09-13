Состояние Ягуба Зуруфчу ухудшилось
БАКУ /Trend/ - Со вчерашнего дня в состоянии заслуженного артиста Азербайджана Ягуба Зуруфчу, заразившегося коронавирусом, наблюдается ухудшение, сказал в понедельник Trend заведующий реанимационным отделением медучреждения «Ени клиника» Эмин Гасымов.
По его словам, в основном это связано с почечной недостаточностью: «В связи с этим начата непрерывная заместительная терапия почек – гемодиафильтрация».
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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