Завтра в Баку будет до 27 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, умеренный северо-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20, днем - 24-27, в Баку ночью - 18-20, днем - 25-27 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.
Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами интенсивные, град, в течение дня осадки постепенно прекратятся, умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 17-21, днем - 25-30, в горах ночью – 6-11, днем 11-16 градусов тепла.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)