В Азербайджане подведены итоги выбора учительских вакансий по срочному контракту

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подведены итоги этапа выбора вакансий в рамках конкурса по приему учителей на работу в общеобразовательные учреждения по срочному контракту.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Министерство образования, соответствующая информация направлена на личные страницы кандидатов, принявших участие в выборе вакансий.

Согласно результатам этапа, 871 кандидат получил право работать в общеобразовательных учреждениях по срочному контракту. Эти лица до 18:00 21 сентября должны представить в соответствующий местный орган управления образования необходимые документы – копии удостоверения личности, документа о высшем или среднем образовании и приложения к нему, трудовую книжку (при ее наличии), выписку из личной страницы по итогам приема на работу. На работу будут приняты лица, заявки которых будут утверждены местным органом управления образования.

После представления документов кандидаты должны зайти на личную страницу и удостовериться в утверждении заявки.

В Министерстве образования отметили, что в течение учебного года для лиц, принятых на вакантные должности по срочному контракту, планируется проведение конкурса по приему на работу по бессрочному контракту. Также на последующем этапе будет осуществляться дополнительное размещение кандидатов на вакансии, открывшиеся в течение учебного года, с учетом результатов экзамена и места жительства.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)