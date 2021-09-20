В 15 бакинских школ назначены новые директора

БАКУ /Trend/ - В 15 общеобразовательных школ, находящихся в подчинении Управления образования Баку, назначены новые директора, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на управление.

Новые директора назначены в средних школах №№ 109, 136, 156, 170, 172, 173, 31, 21, 229, 262, 312, 52, 55, 59, 96.

Они прошли все этапы соответствующего конкурса по трудоустройству (прием документов в электронной форме, тестовый экзамен, собеседование и размещение на вакантные места).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)