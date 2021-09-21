В минобразования Азербайджана назвали тему первого урока в школах в новом учебном году
БАКУ /Trend/ - В новом учебном году в I-XI классах школ первый урок будет посвящен теме «Карабах - это Азербайджан».
Об этом сказал завсектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов, сообщает во вторник Trend.
Напомним, что 22 сентября в Азербайджане возобновляются очные занятия в I-IV классах средних школ.
Очные занятия в старших классах начнутся с 29 сентября.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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