В минобразования Азербайджана назвали тему первого урока в школах в новом учебном году

БАКУ /Trend/ - В новом учебном году в I-XI классах школ первый урок будет посвящен теме «Карабах - это Азербайджан».

Об этом сказал завсектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов, сообщает во вторник Trend.

Напомним, что 22 сентября в Азербайджане возобновляются очные занятия в I-IV классах средних школ.

Очные занятия в старших классах начнутся с 29 сентября.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)