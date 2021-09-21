БТА дало ряд поручений бакинским перевозчикам в связи с началом учебного года

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) приступило к упреждающим мерам с учетом того, что с началом учебного года возрастет потребность в регулярных пассажирских перевозках. Поэтому перевозчикам, занимающимся регулярными пассажироперевозками, дан ряд поручений, в частности по регулированию количества выпускаемых на линии автобусов и интервалов между ними согласно пассажиропотоку, а также по увеличению числа автобусов на линиях с повышенной потребностью. До внимания водителей доведена необходимость соблюдения расписания, правил дорожного движения и организации пассажирских перевозок.

Утром и вечером в часы пик, наряду с усилением контроля, на некоторых улицах и проспектах будет применяться «зеленая волна» для устранения плотного транспортного потока.

Кроме того, обновлены пешеходные «зебры», на некоторых пешеходных переходах установлен желтый мигающий свет, на асфальт нанесено предупреждение «Осторожно, школа!». Впервые в Баку перед средней школой № 146 создана специальная тактильная полоса для пешеходов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)